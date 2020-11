Les veinards qui ont reçu leur console, vous en pensez quoi : - esthétique (belle, moche? Trop grosse?) - bruit (vraiment silencieuse? Et le lecteur blu ray?) - manette (prise en main, retour haptique : une vraie révolution?) - les jeux: claque ou pas claque? Pour ma part j'attends de voir, de toute manière je suis bien forcé vu l'état du marché. Mais je la prendrais sûrement un jour!

posted the 11/19/2020 at 05:07 PM by superpanda