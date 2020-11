Nvidia fait ici appel à son AI et à la puissance de traitement de son infrastructure dédiée à l’IA. En gros, Nvidia va entraîner son IA en lui faisant « observer » des dizaines de milliers d’images en très haute définition, le tout stocké sur un supercalculateur. Ainsi, après plusieurs passage dans les moulinettes des serveurs maison, l’IA est capable de calculer une image dans une faible définition et de la corriger pour la compléter dans une définition supérieure. Il en résulte une sorte de script qui est alors « injecté », via une mise à jour des pilotes, dans des unités de calculs dédiées au sein des cartes graphiques GeForce RTX (les Tenso Cores). Le fait que ces GPU intègrent des unités de calculs spécifiques pour le DLSS est un sacré avantage, car cela permet de libérer de la ressource pour d’autre type de calcul.

En résumé : quand le DLSS est activé, le GPU va calculer une image en 1080p, puis les Tensor Cores vous alors prendre le relais pour compléter le rendu et afficher le jeu en 1440p.

Amid Evil

Battlefield V

Bright Memory

Control

Crysis Remastered

Death Stranding

Deliver Us The Moon

F1 2020

Final Fantasy XV

Fortnite

Ghostrunner

Justice

Mechwarrior V: Mercenaries

Metro Exodus

Minecraft

Monster Hunter World

Moonlight Blade

Pumpkin Jack

Quake II RTX

Shadow of the Tomb Raider

Stay in the Light

Watch Dogs Legion

Wolfenstein: Youngblood

Call of Duty Black Ops Cold War

War Thunder

Enlisted

Ready or Not

Nvidia l'a annoncé hier, que 4 nouveaux jeux devenaient compatibles au DLSS. Call of Duty Black Ops Cold War, War Thunder, Enlisted et Ready or Not.Voici quelques benchmarks :- Ready or NotJe vous met également une citation de overclocking.com à propos du DLSS :Voici la liste des 24 jeux compatibles au DLSS :Par exemple, grâce au DLSS, la RTX 2060 permet d'afficher du 4K / 60 FPS en 4K sur des titres tels que Death Stranding et F1 2020.