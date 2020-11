Il est évident que la pandémie actuelle, a bouleversé tout Hollywood et le monde du cinéma, avec les reports et les sorties anticipées de certains films en VOD, mais cette fois on va assister à une sortie simultanée en salles et sur la plateforme de streaming HBOMAX, du film Wonder Woman 1984, ce 25 décembre 2020, et cela sans coût additionnel pour les abonnés de la plateforme (ce qui était pas le cas de mulan sur disney+) bref je sens que ce modèle de sortie, va se démocratiser petit à petit...