Salut a tous alors a l'heure des guerres des tranchées pour les consoles nouvelles générations qui m’attriste plus qu’autre chose vu les tournures que ça prend par moment....On va apporter un peu de douceur et de fun avec une petite course sur GT Sport où y a eu pas mal d'erreurs.Bon visionnages.Et n’oubliez pas l'important c’est le fun procuré par les jeux peut importe la plateforme, pas les différences de 2 fps...