15 janvier 2021 exclusivement sur Disney+ !La première série du MCU a enfin une date fixe sur Disney Plus, le début de la phase 4 sera donc officiellement le 15/01. Un mois après la fin de The Mandalorian, les abonnés Disney+ seront donc contents d'enchainé assez rapidement avec une série exclusive (en attendant les autres). Bref une excellente nouvelle.A noté que la série sera diffusé tout comme The Mandalorian avec 1 épisode par semaine, normalement la saison devrait en comporté 8. Fin de diffusion autour de mars donc, de quoi laisser le temps à What if et The Falcon&The Winter Soldier une bonne fin de production et préparation à la diffusion!