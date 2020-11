Hello tout le monde !



Petite réaction a chaud, j'ai réussi à choper une Series X donc cool très bien je m'amuse Game Pass à fond.



Je me suis amusé a re-télécharger par curiosité Anthem que j'avais aimé a l'époque malgré ses nombreuuuux défauts (+ j'avais vu les articles d'une refonte type no man sky) et la !



Vla pas la claque graphique que je viens de me prendre c'est un truc de ouf je comprends pas a l'époque sur One le jeu était pire que bridé graphiquement c'est ouf.



La c'est fluide hyper méga beau surtout quand on sort de la ville en expédition franchement on pourrait croire c'est un jeu qui vient d'être fait sur next gen je trouve c'est dingue du coup je voulais partager et savoir si des gens avaient capté comme moi ?



Ps bonus : si vous avez croisé d'autres jeux comme ça où c'était moche à l'époque et genre la c'est la claque je veux bien savoir