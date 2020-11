Bonsoir à tous !



Je rencontre un problème avec l'application Uplay ( ou Ubisoft Connect comme ils l'appellent.... sic ). J'ai acheté la version digitale de Assassin Creed Valhalla sur cette application, l'achat a été validé, sois disant le jeu est sensé être dans ma bibliothèque ( qui je suppose est l'onglet "mes jeux" ? ), et prêt à être pré-télécharger.



Or, justement, il n'y a rien. Mais rien de rien. Vu que j'achète plus d'Ubichiotte depuis des années à cause de leurs jeux bugués du cul, je n'avais évidement pas leur application avant. Mais je me suis laissé tenter par cet Assassin Creed.... re-sic.

Donc je n'ai pas de jeux dans cet onglet "mes jeux". Et Assassin Creed n'y apparait pas. Il n'y a rien. Depuis plusieurs heures que je l'ai acheté et que, je cite, "je peux d'ore et déjà pré-télécharger le jeu pour être le premiier à y jouer !".



O joie. Faudrait peut-être déjà qu'il apparaisse pour ça, trouduc.



Bref, vous avez eu ce problème ? Une solution ?...

Ubichiotte - bug bug bug