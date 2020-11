Star Citizen

Chaque année à la même époque (fin novembre - début décembre), Star Citizen fête son anniversaire et depuis 2 ans maintenant, cela se passe avec un évènement au sein même du jeu, l'. Cette année, nous avons donc droit à l'Voici le teaser de l'évènement :Au programme, évidemment, de nouveaux vaisseaux jouables dont le sublime Mercury Star Runner (que certains qualifient de plus beau vaisseau du jeu) ou le Nomad dont on ne sait encore pas grand-chose... Les joueurs pourront également admirer de futurs vaisseaux amenés à être jouables un jour, mais pour l'heure seulement présentés sous forme holographique.Et puis, bien sûr, tous les jours, ils pourront tester tous les vaisseaux exposés, lesquels seront nombreux car les halls d'exposition sont cette année gigantesques pour faciliter la présentation des nombreux vaisseaux que comporte Star Citizen (plus de 100 quand même).Voici le détail des festivités :Comme chaque année lors de cet anniversaire, Star Citizen sera alors accessible gratuitement, pour que toute personne s'étant créé un compte sur le site officiel du jeu ( RobertsSpaceIndustries.com ) puisse essayer le titre. Tous les vaisseaux du jeu seront également mis en vente et les starters packs qui permettent de débuter Star Citizen proposés à des tarifs réduits.L'occasion pour vous d'apprendre les joies du pilotage en atmosphère ou dans l'espace à slalomer entre les astéroïdes, pour peut-être (un jour ?) faire partie du gratin de la galaxie et proposer des vidéos de vos exploits, comme le pilote Terada En attendant, vous pouvez d'ores et déjà vous créer un compte, en cliquant sur ce lien (lequel contient déjà un code de parrainage pour Star Citizen )...À bientôt dans le Verse !