AMD développe en ce moment une solution de super-sampling s'appelant "Super Resolution", déjà annoncée précédemment dans une suite d'outils nommée "FidelityFX"



Selon un représentant d'AMD : « [AMD] promet que sa technologie de super-échantillonnage sera ouverte et multiplateforme, ce qui signifie qu’elle pourrait arriver sur les consoles de la prochaine génération comme les Xbox Series X et PS5. L’entreprise travaille avec un certain nombre de partenaires sur cette technologie et s’attend à un soutien important de l’industrie. Malheureusement, elle ne sera pas prête pour le lancement de ces trois nouvelles cartes Radeon RX 6000 Series »



La communauté de Gamekyo se querelle souvent sur les questions de résolutions et de FPS mais si une solution pareil arrive sur les consoles next-gen, on pourrait bien atteindre le 4k/60 sur cette génération de consoles...

Pc Gamer - https://www.pcgamer.com/amd-rx-6000-dlss-alternative/