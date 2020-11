Pour les plus impatients en cette période de pénurie et des prix incroyablement haut quand il y a du stock c'est peut être une solution pour quelques uns d'entre-vous.En suivant les infos du deal pour 1100-1200e suivant les options on peut se faire une bête de course.Même avec de la patience il sera de toute façon difficile d'obtenir une config à base de RTX 3070 à moins de 1000e avant de très long mois donc je recommandé grandement.Une RTX 3070 équivaut à une 2080ti niveau perf, tout un symbole que pour le prix de cette dernière on peut aujourd'hui avoir une config complète.