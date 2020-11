Voici des news venant de CowcotlandRapidement nous vous compilons les informations que nous avons obtenues de la part de nos différentes sources à propos des futures RX 6000 d'AMD, et sachez que notre source n'est pas NVIDIA. Tout d'abord sachez que seules des cartes de références seront disponibles dans un premier temps, mais heureusement, ceux qui voudront passer aux cartes custom pourront le faire assez rapidement, car les cartes des AIBs seront disponibles une semaine après le lancement des cartes de référence.Maintenant parlons du sujet qui va fâcher ou qui fâche, la disponibilité. Eh bien que cela soit dit, elle ne sera peut-être pas meilleure que pour les RTX 3000 de NVIDIA, ce qui impliquera aussi des prix qui seront plus élevés que ceux annoncés. Clairement, il nous a même été dit que ceux qui attendaient la RX 6800 XT en lieu et place de la RTX 3080 pourraient avoir de mauvaises surprises quant à la disponibilité. Autre morceau de choix, ceux qui critiquent NVIDIA pour leur lancement chaotique pourraient avoir le droit à un lancement du même type avec AMD...