Hello,En attendant son arrivée imminente sur One et Ps4 en édition physique, voici l'avis d'Iglou sur Mortal Shell, le Souls-like indépendant sorti en Aout. Test réalisé sur PC.Si le jeu s'en sort plutôt bien pour la partie combat, la partie exploration manque un peu de coffre pour notre compère.

Like

Who likes this ?

posted the 11/02/2020 at 04:30 PM by obi69