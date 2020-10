Mortal Kombat 11 : le trailer de Rambo

Que ce soit sa guerre ou pas, Rambo viendra déboîter de l'opposant dans le Kombat Pack 2 deet NetherRealm vient nous refiler le trailer du concerné qui n'a toujours pas de date, tout comme Rain et Mileena.Le Kombat Pack 2 pourra être acheté à l'unité, mais vous pourrez très bien opter pour un large rattrapage dès le 17 novembre sur Xbox Series et 2 jours plus tard sur PlayStation 5 avecqui inclura la totale :- Le jeu de base- Les deux Kombat Pack- L'extension scénarisée Aftermarh avec les persos associés.