Devil May Cry 5 : Special Edition aura finalement le 4K/60FPS sur Next Gen

Capcom a apporté les dernières précisions concernant les options graphiques dequi finalement proposera bien le 4K/60FPS sur Next Gen dont l'absence avait forcément été remarquée puisque la Xbox One X parvenait à atteindre ce combo.Du coup, voici tout ce qu'il y a à savoir de cette édition :- Vergil jouable (*)- Mode Turbo 20 % (**)- Mode Chevalier Sombre Légendaire (**)- Bonus de l'édition Deluxe et Color Pack Ex inclus- 4K/30FPS + Ray-Tracing (***)- 1080p/60FPS + Ray Tracing (***)- 4K/60FPS sans Ray Tracing- 1080p/120FPS sans Ray Tracing(*) Vergil arrivera également sur PC/PS4/One plus tard (pas plus d'infos).(**) Ces modes ne sont pas compatibles avec le Ray Tracing.(***) Le Ray Tracing n'arrivera sur Xbox Series que le 19 novembre via une MAJ.Pour le lancement lui-même, le titre sera donc disponible le 10 novembre sur Xbox Series puis le 19 sur PlayStation 5, tandis que la version boîte arrivera sur les deux supports le 1er décembre.