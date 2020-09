Pokémon Epée & Bouclier : la deuxième extension arrivera donc le 23 octobre

La deuxième et dernière partie du Pass Extension dearrivera donc pour le 23 octobre avec comme morceau principal les « Expéditions Dynamax » à faire si possible à plusieurs pour obtenir l'un des légendaires des précédentes générations, dont les formes Galar des trois piafs d'origine.En outre :- Des packs regroupant chaque version et le Pass arriveront le 6 novembre.- Des Pikachu à casquette contre des codes (le premier est « P1KACHUGET »).- D'ici la fin d'année, compatibilité entre Pokémon Go et Pokémon Home, mais uniquement pour des transferts du premier au second. Comme avec Let's Go, cette option vous permettra de repartir avec une boîte Meltan.- Petit clip bonus en fin de vidéo, signé Bumb of Chicken.