Street Fighter V : présentation de Dan

Après Tekken 7 coté Bandai Namco, c'est vers Capcom et sonque l'on se rend avec une présentation complète de Dan, premier des cinq personnages de la « Saison Finale », livrée selon certaines sources à la dernière minute pour compenser le report de(qui n'est de toute façon pas encore confirmé).Bref, pour en revenir au concret, Dan arrivera donc cet hiver avec ses 4 costumes et sa nouvelle arène, accompagnée d'un énième rééquilibrage et d'une nouvelle mécanique de combat. Les autres challengers attendus d'ici fin 2021 sont Oro, Rose, Akira (Rival Schools) et un dernier gardé dans le plus grand secret. Pour l'instant.