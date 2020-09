Les chiens arrivent dans Sea of Thieves

Après les perroquets, les singes et les chats, ce sera au tour des chiens de débarquer dansvia une nouvelle MAJ prévue ce 9 septembre sur PC comme sur Xbox One, qui ne contentera pas d'ajouter cela puisqu'on y trouvera également un nouveau type de quête (« Caves aux trésors ») et des notes mystérieuses à découvrir, en plus de diverses nouvelles options d'accessibilité.Rien de plus à signaler mais pour les anglophones, ce nouveau carnet de développeur se charger de vous détailler tout cela.