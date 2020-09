Avengers : un aperçu du endgame et des précisions sur le premier contenu post-launch

Deuxième vidéo pour revenir sur la « War Table » post-launch deoù les équipes de Crystal Dynamics et Eidos Montréal ont pu revenir sur le contenu de haut level sur lequel on pourra s'attarder après avoir terminé l'aventure principale.Missions « Villain Sectors » :- Missions spéciales contre des boss puissants.Missions « SHIELD Vaults » :- Recherche de ressources et d'équipement pour le compte du Shield.Missions « AIM Secret Lab » :- Missions en coopération de très haut niveau que l'on pourrait qualifier de Raid.- Accessible une fois par semaine.Missions « Mega Hives » :- Sorte de mode survie dans les grandes lignes, avec une difficulté grimpante à chaque étage.Bien entendu, tout cela sera amené à être étoffé par le contenu post-launch (gratuit), dont on peut rappeler que la première MAJ de contenu scénarisée débutera fin octobre avec la Partie 1 « Hawkeye », où l'on jouera Kate Bishop, tandis que la deuxième partie sera disponible courant novembre, avec cette fois Clint Barton.Parmi les autres personnages à venir, avec à chaque fois du contenu narratif, les rumeurs évoquent Ant-Man et Black Panther, sans oublier Spider-Man exclusivement sur PS4 et PS5.