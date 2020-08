Sable se montre un peu pour la GamesCom

Nous sommes encore un peu dans le cadre de la GamesCom et Raw Fury en profite pour nous donner des nouvelles deavec ce petit trailer montrant un peu l'univers et le concept on ne peut plus orienté exploration puisque vous pourrez aller où vous souhaiter pour découvrir les choses par vous-mêmes, particulièrement les histoires de différents nomades de cet univers.Sortie prévue pour un vague 2021 sur PC, Xbox Series X et Xbox One.