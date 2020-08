SEGA : ''Project B.L.A.C.K.'' (Sakura Wars ?) sera dévoilé le 2 septembre

C'est avec ces quelques visuels/artworks et cette vidéo que SEGA nous tease son « Project B.L.A.C.K. », quelque chose dont on ne sait encore visiblement rien si ce n'est que ce sera officiellement dévoilé le 2 septembre durant un Live Stream.Pourquoi lier tout cela à Sakura Wars du coup ? Tout simplement parce qu'en mai dernier, comme le rappelle judicieusement nos confrères de Gematsu, l'éditeur avait déposé la marqueen indiquant que le compositeur Kouhei Tanaka serait de nouveau de la partie.Ça sent donc clairement le spin-off musical, ce qui ne serait pas surprenant de la part d'un éditeur qui possède Atlus, ce dernier s'étant amusé à faire de même (trois fois) avec sa licence