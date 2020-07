New Super Lucky's Tale daté sur PS4 & One

Après un petit report pour des problèmes de Covid-19, les versions PlayStation 4 et Xbox One de(version déjà disponible sur Switch) disposent d'une date de sortie définitive et ce sera donc ce 21 août.Rien de plus à ajouter, si ce n'est un rappel que l'édition PlayStation 4 bénéficiera d'une version boîte en Europe par l'intermédiaire de PQube.