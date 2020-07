Nouvelle licence Rare dont on connaît déjà l'identité depuis plusieurs mois, l'enivrantest revenu nous faire un petit coucou avec ce nouveau trailer plein de couleurs et de poésie.Lui non plus n'a pas de date de sortie pour le moment, et on rappellera que cela n'empêchera pasde continuer sa carrière pendant encore quelques temps, surtout après un nouveau boost d'audience via le lancement Steam.