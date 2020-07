EA Sports UFC 4 : premier trailer de gameplay + RDV ce jeudi pour FIFA 21

Double actualité du coté d'Electronic Arts qui nous propose pour commencer un premier trailer de gameplay pour sonqui ne se fera plus attendre très longtemps chez les amateurs de MMA puisque prévu le 14 août en sortie mondiale sur PlayStation 4 et Xbox One.Et ce n'est donc pas tout puisque l'éditeur donne enfin RDV pour la première présentation dequi aura lieu ce jeudi 23 juillet à 17h00 (pile avant la conférence Microsoft) et le code source de la vidéo Live nous indique déjà quelles seront les stars mises en avant pour ce nouveau cru via les différentes jaquettes :- Kylian Mbappé- Erling Braut Haaland- Joao Felix- Trent Alexander-Arnold