Assassin's Creed Valhalla : nouveau trailer et confirmation des assassinats en ''X-Ray''

Parmi les nouveautés du système de combat d', qui inclura notamment l'utilisation d'objets du décors et des attaques duo de la part de l'ennemi, le directeur du jeu nous apprend que le délire « X-Ray » bien connu des fans deetn'était pas juste une feature de la présentation, mais sera bien intégré au gameplay même si l'on sous-entend que cela pourrait être quelque chose d'optionnelle.Vous pouvez en avoir un aperçu, en rajoutant un nouveau trailer que voici, juste là pour mettre l'ambiance.Sortie prévue le 17 novembre sur PC et la gen actuelle, et dans les alentours sur les deux arrivantes.