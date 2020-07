VGC : Skull & Bones a été rebooté en 2019 pour devenir un pur jeu à service VGC : Skull & Bones a été rebooté en 2019 pour devenir un pur jeu à service

Déjà trois ans que Skull & Bones a été annoncé en One More Thing chez Ubisoft et toujours rien à l'horizon, le titre étant de toute façon prévu pour la prochaine année fiscale « au mieux » et c'est au tour des sources de VGC d'appuyer une rumeur du début d'année : le concept initial a largement eu le temps d'être rebooté en cours de route...



De ce que l'on appelle dans le milieu un jeu « premium » (donc plus ou moins complet à la sortie mais accueillant éventuellement des MAJ de contenu), Skull & Bones a donc vu son chantier redémarré en début d'année dernière pour devenir un pur produit à service où le monde du jeu sera persistant avec ses quêtes, personnages et intrigues qui évoluent au fil des temps et avec les actions de la communauté. Soit bien loin de l'aventure plus ou moins statique prévue initialement, qui comportait des missions fixes à faire seul ou en coop, avec son lot de PVP sur le chemin.



On attend désormais de voir la couleur de ce premier projet d'Ubisoft Singapour, et la deuxième conférence de l'éditeur en fin d'année apportera peut être quelques éclaircissements.