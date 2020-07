Assassin's Creed Valhalla : enfin du gameplay [UP]

L'indéniable plus gros instant de la conférence Ubisoft, c'était forcément le nouveau reveal d'avec enfin un gros focus sur le gameplay et les très beaux panoramas, ici en version Xbox Series X (partenariat oblige).Six minutes de présentation donc, en rappelant que le titre comme la rumeur l'indiquait signé pour le 17 novembre au moins sur PC, Stadia, PS4 et One, tandis que les versions Next Gen (avec MAJ gratuite) l'auront au lancement. Reste à savoir les dates en question.- Deuxième vidéo de 30 minutes de gameplay.