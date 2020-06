Sea of Thieves va avoir ses serveurs privés

Continuant de prendre de l'ampleur au fur et à mesure des mois,s'apprête prochainement à laisser une partie de la communauté œuvrer dans son coin avec l'arrivée des serveurs personnalisés, qui passera au préalable par une longue alpha auprès de quelques insiders avant d'être déployé un jour pour tous ceux que ça intéresse, non sans une probable compensation financière (rien n'est encore pleinement signé sur ce point).Bien évidemment, lorsque cela sera mis en place, si vous pourrez y placer les règles que vous souhaitez et organiser vos propres events avec invitations, la progression niveau or et réputation sera bloquée pour d'évidentes raisons.Pour rappel,a accueilli il y a quelques jours sa nouvelle extension () avec ses affrontements contre de méchants bateaux fantômes, et une nouvelle sélection de musiques.