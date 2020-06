Pragmata, nouvelle licence Capcom pour 2022

« Oh, Death Stranding 2 ? » Pas du tout, c'est, nouvelle licence de Capcom qui ne semble définitivement pas rigoler dès le début de la nouvelle génération, eux qui ont tant galéré au début de celle qui s'achève.Et c'est donc un an après(ouais, « Village », on a compris), donc 2022, que sortira ce nouveau titre sur PC/PS5/SX et c'est un peu tout ce que l'on retiendra tant cette cinématique, certes bien jolie, ne donne pas vraiment d'indice quant au genre même une fois manette en main.