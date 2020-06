Alex Kidd in Miracle World aura son remake

Nous savions avant la présentation que IGN voulait nous balancer « le retour d'une licence connue » et il s'avère qu'elle était surtout connue pour les trentenaires que nous sommes (en partie) puisqu'il s'agit dedans une version remakée dite « DX » plutôt mignonne bien qu'un poil « lumineuse » oserait-on dire.Le jeu gardera les bases de l'expérience originale mais avec tout de même de nouveaux niveaux, des modes de jeu supplémentaire (dont un boss rush) et la possibilité d'y jouer avec les graphismes d'époque.Sortie prévue pour début 2021 sur tous les supports actuels, mais étrangement pas sur Next Gen.