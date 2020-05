Final Fantasy CCR arrivera donc cet été

On avait presque oublié son existence vu que le titre n'a plus donné de nouvelles depuis la fin d'année dernière, période où fut tombée l'annonce de son gros report (de janvier à « on ne sait quand ») et Square Enix nous annonce aujourd'hui quesortira donc cet été, et très probablement à la fin du mois d'août puisque le Japon a déjà la précision d'un lancement le 27 août.Vendu moins cher que la norme (logiquement une quarantaine d'euros sur PS4/Switch, et moitié moins sur mobile), le titre proposera ce qu'il faut de bonus avec notamment du nouveau matos, des skins pour chacune des races, un gros donjon post-game bien difficile, et surtout l'arrivée du multi online d'ailleurs en total cross-play.