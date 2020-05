2K Games officialise Mafia Trilogy

La rumeur est donc confirmée :est officialisé par 2K Games et Hangar 13 avec un premier teaser tandis qu'une présentation plus complète aura lieu le 19 mai (18h00), le tout étant prévu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.De quoi rappeler les autres rumeurs tirées des mêmes sources :- Rehausse graphique du 1 & 2- Edition GOTY pour le III- Scène bonus pour ce dernier qui servira de teaser pour le IV- Possibilité d'achat séparé pour chaque épisode- Sortie en septembre