Gears Tactics : nouvelle présentation vidéo

Il n'y a malheureusement pas eu de surprise durant l'Inside pour ce qui est du cas: le 28 avril sera la date du lancement sur PC et uniquement sur ce support (incluant le Game Pass), Microsoft promettant que la version « Xbox » (oui, juste « Xbox ») sortirait plus tard cette année, sans plus de précisions.Les curieux peuvent jeter un œil à cette nouvelle présentation vidéo et pourquoi pas se rendrepour découvrir la liste des succès.