Charts UK : bon départ pour Two Point Hospital chez les consoleux (surtout Switch) Charts UK : bon départ pour Two Point Hospital chez les consoleux (surtout Switch)

Petit détour vers le Royaume-Uni et son rapport hebdomadaire où l'on découvre un Call of Duty : Modern Warfare toujours très endurant (+30 % par rapport à la semaine dernière) mais surtout la principale entrée de la semaine : la version console(s) de Two Point Hospital est deuxième et, surprise, fait le plus gros de ses ventes boîtes sur Switch (55%).



Aucune trace en revanche de One Punch Man, tandis que Rune Factory 4 Special se contentera de la 17ème place.



1. Call of Duty : Modern Warfare (+1)

2. Two Point Hospital (N)

3. FIFA 20 (-2)

4. Grand Theft Auto V (-1)

5. Minecraft Switch (-1)

6. Mario Kart 8 Deluxe (=)

7. The Division 2 (+5)

8. Crash Bandicoot Trilogy (+9)

9. Star Wars Jedi : Fallen Order (-5)

10. Crash Team Racing NF (+12)