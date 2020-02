Trials of Mana : le plein d'informations Trials of Mana : le plein d'informations

Square Enix a diffusé un nouveau set d'images pour le futur Trials of Mana, servant surtout d'accompagnement pour livrer de nouvelles informations sur le système de jeu de ce remake (tiré de Seiken 3 pour ceux qui n'auraient pas suivi).



On retiendra donc que :



- Outre l'amélioration des stats propres à chaque level-up, nous aurons des « points de croissance » à répartir dans des compétences spéciales, des bonus de stats et de nouvelles capacités.

- En cas de doute, vous pourrez toujours remettre tout cela à zéro en allant voir quelqu'un à « un certain endroit ».

- Il existera des capacités spécifiques qui ne pourront être apprises avec les points de croissance, mais plutôt en améliorant ses relations avec d'autres personnages.

- Quel que soit le nombre de capacités apprises, il faut savoir que vous ne pouvez en équiper qu'un certain nombre. Ce nombre augmente lorsque vous passez en classe supérieure.



- Il y aura plus de 300 capacités au total, certaines exclusives à tel ou tel personnage, voir à une classe en particulier.

- Les capacités de classe ne prennent pas de place : elles sont automatiquement équipées une fois apprises.

- Chaque changement de classe vous demandera de vous orienter vers « La Lumière » ou « L'Obscurité ». Dans un cas comme dans l'autre, vous bénéficierez de capacités spécifiques et d'un skin associé (non obligatoire).

- Comme le reste, vous pourrez à partir d'un certain point du jeu revenir en arrière pour modifier vos choix de classes supérieures.



- Si vos coéquipiers resteront à vos cotés sur le terrain (et heureusement), en ville, chacun partira dans son coin pour s'occuper. Les retrouver et leur parler pourra éventuellement améliorer vos relations avec.

- Un peu partout et même en tuant des ennemis, des graines seront à ramasser, à planter devant les entrées de chaque auberge. A l'éclosion, vous obtiendrez des objets en fonction de la graine. Plus vous jouez les apprentis jardinier, plus vous aurez un bon level en la matière pour améliorer le loot de graines et la valeur des objets récupérés.



- Il existera des objets pour améliorer le gain d'xp et d'or. Chacun de ces bonus sera néanmoins temporaire.

- On bénéficiera de quatre touche de raccourcis.

- Jusqu'à 12 emplacements de save et davantage de « Statues de déesse » à travers le monde pour enregistrer sa progression.

- Quatre modes de difficulté, dont un mode ultra facile (vous êtes quelque part invincible puisque vous réapparaissez simplement à l'endroit de votre « mort »).



Sortie prévue le 24 avril sur PC, PS4 et Switch.