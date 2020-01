Un deuxième trailer pour Snack World

Nintendo dévoile une nouvelle bande-annonce dequi après des années de retard (surtout par rapport à la version 3DS) a enfin décidé d'arriver sur nos terres, et ce pour le 14 février prochain. Uniquement dans son édition Switch on précise.Un titre qui comme son nom l'indique jouera la carte du D-RPG (les zones sont générées aléatoirement) avec création d'avatar, loot à gogo et mode coopération jusqu'à quatre aussi bien en local qu'en ligne. Attention, par local, on entend bien un joueur par console.