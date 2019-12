Désormais, Telltale bouclera une saison avant d'en commencer la diffusion Désormais, Telltale bouclera une saison avant d'en commencer la diffusion

Quel que soit l'avenir de Telltale Games, certes ressuscité pour l'heure, nous ne devrions plus revivre les problèmes de The Walking Dead : The Final Season, mis en pause en plein milieu de la saison avec la fermeture de studio avant de pouvoir être bouclée de justesse grâce à Skybound.



Interrogé par GameDaily.biz, Jamie Ottilie (nouveau PDG de Telltale) a déclaré que si le format épisodique restera le style de diffusion de leurs prochains jeux, il en sera autre pour le développement : concrètement, avant même que le premier épisode de x série soit lancé, le dernier sera déjà bouclé, ce qui évitera à la fois du retard ou une annulation en cours de route, et permettra un rythme fixe dans le lancement de chaque chapitre.



Cela devrait être le cas pour leur prochaine production, donc The Wolf Among Us 2, avec toute la patience nécessaire puisque le développement est reparti de zéro.