Star Wars Battlefront II : la MAJ dédiée à Star Wars IX s'illustre avec un trailer

Ce mercredi 18 décembre débarquera le nouveau film Star Wars au cinéma et c'est la veille, donc demain, que sera du coup lancé la nouvelle MAJ dedédiée à ce fameux « L'Ascension de Skywalker ».Un trailer vient de tomber pour nous livrer le contenu, avec donc une nouvelle carte (également jouable en coop en plus de trois anciennes), quatre classes supplémentaires (deux par clan) et de nouveaux skins pour Rey, Finn et Kylo Ren.Enfin, en janvier, BB-8 intégrera les troupes comme « Héros », tandis que le Premier Ordre aura droit à BB-9E.