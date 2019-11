Pokémon Epée & Bouclier : trailer de lancement JP

Dernière ligne droite pourdont voici le trailer de lancement, uniquement en japonais pour le moment (c'est férié, on pardonne), nous rappelant d'ailleurs à la fin qu'il sera possible pour les premiers acheteurs de récupérer un Miaouss Gigamax, et l'équivalent pour Pikachu et Evoli si vous avez une sauvegarde d'un des deuxSortie prévue ce vendredi sur Switch.