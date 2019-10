Luigi's Mansion 3 : présentation du multi (PVP)

Une nouvelle vidéo de la chaîne Nintendo vient nous illustrer le second segment multi de, à savoir le PVP en équipe de deux pour pouvoir en profiter en local sous trois modes :- Ceux qui absorbent le plus de fantômes- Ceux qui détruisent le plus d'objets- Ceux qui récoltent le plus de piècesLa principale partie multi restera néanmoins la Tour Hantée où il s'agira de coopération pour vider différents étages un par un sous un temps donné, mais la séparation des protagonistes étant constante, ce mode se jouera exclusivement en ligne.Sortie prévue le 31 octobre sur Switch.