Monster Hunter World : détails des prochaines MAJ + promesse d'un nouveau suivi en 2020

Hier, Capcom a lancé la première MAJ d'importance pouravec comme attendu l'arrivée du Rajang et de nouvelles créatures Alpha (Rathian Dorée et Rathalos Argenté), en plus de l'apparition de la zone volcanique dans le Fief Glorieux et la possibilité plus accessoire d'inviter des potes dans sa chambre.Ce nouveau carnet de développeur permet de faire le point sur les autres nouveautés qui attendent les chasseurs d'ici la fin de l'année. Et en résumé…- Event Horizon Zero Dawn : Frozen Wilds (uniquement sur PS4)- Event Resident Evil 2- Ajout des skins gagnants du concours proposé à la commu- Deuxième MAJ majeure avec notamment un nouveau monstre- Event saisonnier à Astera et Seliana- Event Horizon Zero Dawn : Frozen Wilds (Partie 2)Et les armes ne seront pas raccrochées par la suite avec d'autres MAJ d'ores et déjà prévues en 2020, et visiblement quelque chose de spécial pour fêter les deux ans de cet épisode qui a passé les 14 millions de ventes (sans compter celles de l'extension seule). On rappelle que janvier verra justement l'arrivée desur PC.