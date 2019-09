Du gameplay TGS pour Shin Sakura Taisen

Le TGS vient d'ouvrir officiellement ses portes et parmi les bornes sur le salon, on trouve bien évidemmentqui se montre donc ici en vidéo grâce à Famitsu, même s'il faudra pour l'heure se contenter de off-screen. Si seul le gameplay action vous intéresse, pointez direct vers la seizième minute pour aller plus vite.Sortie prévue le 12 décembre sur le territoire japonais, puis au printemps 2020 chez nous.UPDATE :- Trailer de gameplay en complément.