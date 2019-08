Take-Two : RDR2 se maintient en attendant les grosses sorties de fin d'année Take-Two : RDR2 se maintient en attendant les grosses sorties de fin d'année

Au tour de Take-Two de publier ses résultats pour le premier trimestre de l'année fiscale en cours (avril/juin), avec un CA à la hausse grâce aux multiples revenus générés par les micro-transactions (GTAV, RDR2, NBA2K…), ce qui n'empêche pas les bénéfices d'être en recul avec l'équivalent de 41 millions d'euros dans les poches, contre 64 millions l'année précédente.



Il faut dire que le printemps et l'été vont avant tout être des périodes de dépenses sur la communication pour l'éditeur, avant le grand show de fin d'année.



Les jeux déjà disponibles :



- Red Dead Redemption 2 : 25 millions d'unités distribuées (*)

- Grand Theft Auto V : 110 millions

- NBA 2K19 : 12 millions

- Civilization VI : 5,5 millions



(*) Malgré les nombreux apports sur le online, la perte d'intérêt pour RDR2 se confirme et même si la titre parvient à se maintenir assez bien, on parle quand même d'un jeu écoulé à 23 millions d'unités en période de lancement… pour ensuite tomber à 1 million en Q1 2019, et 1 autre million en Q2.



Les jeux à venir :



- Ancestors : The Humankind Odyssey (27 août sur PC, décembre sur consoles)

- NBA 2K20 (6 septembre)

- Borderlands 3 (13 septembre)

- WWE 2K20 (20 octobre)

- The Outer Worlds (25 octobre)



Aucune nouvelle en revanche de vieilles gloires comme Mafia et surtout Bioshock, mais on rappelle que 2020 verra l'arrivée de Disintegration, FPS signé par Marcus Lehto (co-créateur de la franchise Halo).