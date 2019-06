Yooka Laylee IL : présentation et informations

Sorte de suite surprise même si l'on attendait plutôt une nouvelle licence pour le « Playtonic Universe »,délaissera donc le coté 3D d'unpour plutôt se tourner vers la 2D d'unLe titre a pu s'afficher plus longuement dans le Treehouse « spécial indé » de Nintendo avec comme d'habitude quelques informations en bonus :- Ce n'est pas qu'une impression, le feeling est réellement proche de Donkey Kong Country avec le même type de secrets dans chaque niveau et un level-design qui fait en sorte de pousser le speed-run.- Il y aura 20 niveaux « de base » mais le jeu sera en fait bien plus complet que ça puisque « l'overworld » (ces séquences énigmes en vue aérienne) débloqueront une version alternative de chaque stage. Par exemple, un même niveau aura une version à progression normale et une deuxième sous la pluie (impliquant davantage de séquences de nage). On aura également des niveaux qui se pratiqueront au départ à l'horizontal, mais qui opteront en progression verticale dans leur version « bis ».- Façon « Breath of the Wild » pour citer un exemple bien connu, il sera tout à fait possible de démarrer le jeu en allant directement dans le tout dernier niveau, mais il faut prendre en compte qu'il est de base d'une difficulté hautement abusée, en plus d'être quatre fois plus long que la normale. Tout le principe est qu'à chaque niveau terminé, vous libérerez une petite abeille qui, dans ce fameux « Repaire de l'Impossible » prendra un point de dégâts à votre place. Et plus vous avez d'abeilles… Bref, vous avez compris.- Le système de santé mélange celui desde Retro Studios, et le principe des différents jeux Yoshi. Si vous êtes touché, Laylee commencera à fuir et il faudra rattraper votre compagnon en urgence avant qu'il ne disparaisse. Si ça arrive, vous vous retrouverez avec des mouvements beaucoup plus limités, du moins jusqu'à la prochaine cloche (équivalent du baril de DKC).Sortie prévue d'ici la fin d'année sur PC, PS4, One et Switch, avec version boîte pour toutes les consoles.