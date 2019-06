Quelques informations pour Marvel's Avengers

Dans une session de questions/réponses via son compte Twitter, l'équipe en charge d'chez Crystal Dynamics a livré quelques éléments de réponses concernant ce gros projet attendu le 15 mai 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Voici donc les informations :- Il y aura une base d'opérations.- Chacun des cinq personnages aura son propre arbre de compétences.- Les arbres en question seront suffisamment libres pour pousser son héros dans une direction précise en fonction de votre envie de jouer.- On pourra personnaliser l'équipement mais également les costumes.- Les missions sont conçues pour avoir une très bonne replay-value, particulièrement par le style de chaque héros (vous ne vivrez pas la même mission selon que vous optiez pour un perso au sol ou un qui vole).- Le jeu continuera de s'améliorer graphiquement d'ici la sortie.- Non, ce n'est pas un véritable monde ouvert. Les développeurs ont préféré opter pour un ensemble de zones afin de pousser la variété.- Ce choix les aidera dans le suivi puisqu'il sera plus simple d'ajouter de nouvelles zones (gratuitement on rappelle) en plus de nouveaux héros, dont Ant-Man.Dernier point concernant la future bêta exclusive à la PS4 (mais encore non datée) : elle sera ouverte à tous.