Contra : Rogue Corps se présente en vidéo

Konami avait bien un nouvel épisode de la sa série Contra en stock et ce sera donc, un twin-stick shooter au rendu graphique et esthétique qui porte un peu à confusion, et qui arrivera le 26 septembre prochain sur tous les supports pour 40 balles, avec bien entendu sa campagne jouable en coop (jusqu'à quatre) mais également du PVP. Dans les deux cas, si le online sera présent, on pourra tenter l'expérience à quatre en local.Plus vieux mais pas forcément plus désagréable à l'œil,est désormais disponible en dématérialisé, là encore sur tous les supports.