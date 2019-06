Watch Dogs Legion se dévoile (et a une date)

Le nouveau Watch Dogs s'est présenté dès le début de la conférence et comme on s'y attendait, c'est la grande révolution sans être non plus quelque chose d'incompréhensible : le jeu nous permettra de recruter divers PNJ (n'importe lequel sur toute la map) ayant chacun sa personnalité, son doublage et ses compétences, avec possibilité de passer de l'un à l'autre selon la situation (oui, même une mamie !).sortira le 6 mars 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.