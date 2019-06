Dragon Ball Project Z : un titre et un trailer

Annoncé il y a un moment,a désormais un nom définitif et comme le suggérait les rumeurs, ce sera doncpour bien faire comprendre que cette nouvelle adaptation sauce action-RPG mettra avant tout en avant Goku.On sait également que ça sortira début 2020 (comme souvent avec Bandai Namco) sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.