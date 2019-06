Capcom : trailer E3 de Monster Hunter World Iceborne + de possibles annonces pour Stadia

Pour Capcom qui tourne actuellement dans une année fiscale « à la cool » (pas de nouveaux AAA en vue), autant ne pas attendre l'E3 et voici donc de suite le Story Trailer dequi permet de découvrir un aperçu du nouveau bestiaire, incluant le retour du Tigrex. Ceux qui seront présents à L.A. pourront en outre s'essayer à une nouvelle démo jouable avec trois quêtes.Sortie toujours prévue le 6 septembre sur PS4 & One en dématérialisé (extension à 39,99€) ou en boîte (59,99€ en incluant le jeu de base).Bonus :- Capcom déclare que des annonces seront faites ce jeudi 6 juin, et difficile donc de ne pas penser à une arrivée de quelques représentants du catalogue dans le service Stadia de Google.