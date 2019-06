Skybound donne les dates consoles de ses C-RPG (dont Baldur's Gate)

Skybound précise ses plans concernant l'arrivée de toute sa brouette de « C-RPG » sur consoles avec tout de même cinq jeux (sans parler des extensions) qui auront tous droit à une version boîte, avec à chaque fois un prix de 49,99€ sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.- 27 septembre- Inclus les deux Baldur's Gate et toute les extensions dont l'inédite de Beamdog- 27 septembre- Inclus les deux jeux et leurs extensions, tous en édition Enhanced- 6 décembre- Le jeu et toutes les extensionsLe studio Beamdog ajoute qu'en plus de tous les ajouts des Enhanced Edition (rendu HD, nouveau contenu, nouveau doublage, options, multi revus…), les jeux seront suffisamment bien optimisés pour être parfaitement jouables à la manette. Quand on connaît les produit d'origine, on attend quand même de voir.