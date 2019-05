Bloodstained fait le point sur le contenu post-launch

Comme la plupart des jeux passés par l'étape Kickstarter,a atteint quelques paliers bonus qui feront l'objet de MAJ gratuite sur la longueur, à un détail près néanmoins : le DLC offrant l'épée-fouet et le boss spécial (Igarashi en personne) est réservé aux backers, et vendu 9,99€ pour les autre.505 Games nous fait donc le bilan des choses qui arriveront dans les alentours du lancement voir bien après le temps de tout mettre en place :- Nouveau skin spécial pour l'héroïne (*)- Mode Boss Rush (*)- Mode spécial coop & compétition en local comme en ligne- Deux nouveaux personnages jouables- Mode Chaos- Mode Classique- Mode Vengeance- Mode Speedrun (*)- Mode « Rogue-Like »(*) Les développeurs espèrent proposer ces trois là dès la sortie, sans encore pouvoir le garantir.Vendu 39,99€ en boîte comme en dématérialisé, le titre bénéficiera de non pas une mais quatre dates de lancement à retenir selon la version voulue :- 18 juin : sortie dématérialisé PC/PS4/One- 25 juin : sortie dématérialisé Switch- 21 juin : sortie boîte PS4/One- 28 juin : sortie boîte Switch